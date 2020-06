Proiect AEP: Data alegerilor locale din acest an - 27 septembrie Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a elaborat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora, care prevede ca alegerile locale se vor desfasura pe 27 septembrie.



Potrivit proiectului de act normativ publicat pe site-ul AEP, "data desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 se stabileste in ziua de duminica, 27 septembrie 2020, pentru: a) consiliile locale ale comunelor, ale oraselor, ale municipiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

