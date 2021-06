Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa a USR-PLUS potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza de cate o zi libera platita pentru fiecare doza de vaccin efectuata, potrivit Agerpres. Proiectul de lege a fost respins de Senat, dar Camera Deputatilor…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, anunța AGERPRES. Au…

- Au fost inregistrate 64 de voturi „pentru” (USR PLUS si PSD), 60 de voturi „impotriva” (PNL si AUR) si 4 abtineri. Proiectul de act normativ are caracter organic si pentru adoptare erau necesare 69 de voturi "pentru".„Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID 19 beneficiaza de zi libera platita,…

- Comisia de munca a Senatului a acordat, miercuri, in unanimitate, raport favorabil propunerii legislative de modificare a Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei, astfel ca persoanele pot beneficia la cerere de zi libera atunci cand se vaccineaza, acelasi…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care completurile cauzelor de apel sunt formate din doi judecatori. Camera Deputatilor a adoptat proiectul in calitate de prin for sesizat. Senatul urmeaza sa dea votul decizional pe propunerea de lege. Initiativa legislativa prevede ca…

- Proiectul de lege prin care se acorda o zi libera platita celor care se vaccineaza, inclusiv elevilor, studenților și militarilor, a fost adoptat miercuri de Comisia de Munca din Senat. Proiectul urmeaza sa intre la vot în plenul Senatului și dezbatut apoi în Camera Deputaților în…

- Senatul a adoptat marti, 4 mai, in calitate de prim for sesizat, in procedura de urgenta, modificarea Codului de procedura penala. Astfel, prin raportul favorabil cu amendamente al Comisiei juridice a fost majorat la 120 de zile termenul maxim in care instanta trebuie sa pronunte decizia intr-un proces…

- Proiectul de lege a fost inițiat de deputații USR-PLUS, Oana Țoiu și Radu Molnar. In motivare se arata ca scopul acestei decizii este incurajarea vaccinarii.Inițiativa modifica Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei. Potrivit proiectului de lege, persoanele…