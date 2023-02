Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege de aprobare a Ordonantei de Urgenta 152/2022 care prevede acordarea unei majorari salariale de pana la 50% personalului din institutiile si autoritatile publice nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile…

- 25 de insule ecologice digitalizate vor fi realizate la Moreni, in zona blocurilor, cu finanțare din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta C3 - Managementul deșeurilor. Valoarea proiectului este de 1.463.551,25 lei, finanțarea fiind 100% asigurata prin fonduri…

- Beneficiarul Comuna Mica din judetul Cluj anunța demararea proiectului cu titlul ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in comuna Mica, judetul Cluj– realizarea de piste pentru biciclete la nivel local”, finanțat prin Componenta C10 – Fondul local finanțat de Planul Național pentru Redresare…

- Un nou spital va fi construit la Buftea (Ilfov), cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, dupa ce Ministerul Sanatații a publicat lista cu cele 27 de spitale care vor primi finanțare. „Pe lista este…

- Legea pentru modificarea si completarea Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost promulgata marti de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit formei propuse spre promulgare, respectiva lege prevede ca la „personalul din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii…

- Ministerul Educației a lansat apelul competitiv de proiecte pentru dotarea unitaților de invațamant secundar superior cu laboratoare inteligente. Este vorba despre licee, colegii, școlile profesionale, dar și despre palatele și cluburile copiilor, care vor fi dotate prin Planul National de Redresare…

- Bugetarii care lucreaza la proiectele PNRR ar urma sa primeasca 50% in plus la salariu. Spre exemplu, in baza ordonanței, un director dintr-un minister ar putea primi pana la 7.800 de lei, scrie Antena3.ro. Sunt creșteri foarte mari de venituri pentru cei care lucreaza pe fonduri europene, pe Planul…

- Salarii mai mari cu 50% pentru bugetarii care lucreaza cu fonduri PNRR: Proiect de OUG, adoptat de Guvern Salarii mai mari cu 50% pentru bugetarii care lucreaza cu fonduri PNRR: Proiect de OUG, adoptat de Guvern Dupa ce un proiect de OUG a fost adoptat de Executiv, personalul din instituțiile și autoritațile…