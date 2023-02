Stiri pe aceeasi tema

- Legea Anastasia a trecut de votul Senatului, luni, cu vot unanim. Senatul este prima camera sesizata pentru modificarea Codului Penal, pentru a-i pedepsi mai aspru pe cei care se urca la volan beți sau drogați ori fara permis și produc victime.

- Proiectul de lege care prevede ca niciun sofer baut, drogat sau fara permis, care produce accidente mortale sa nu mai scape de executarea pedepsei cu inchisoarea a fost adoptat de Senat. Camera Deputaților va avea ultimul cuvant de spus.

