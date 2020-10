Proiect adoptat de Senat: Și elevii din învățământul privat vor beneficia de gratuitate la transportul public Senatul a adoptat, miercuri, cu 97 de voturi pentru și 30 impotriva un proiect de lege care prevede ca și elevii din invațamantul preuniversitar sa aiba dreptul la gratuitate pentru serviciile publice de transport. Proiectul de lege a fost inițiat de parlamentari PSD, PMP si UDMR, are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri pentru asigurarea gratuitatii transportului local si judetean pentru elevi prin subventionarea de catre unitatea administrativ-teritoriala care a delegat/gestioneaza acest serviciu. Ce prevede proiectul de lege: -“Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat, miercuri, cu 97 de voturi pentru si 30 impotriva un proiect de lege care prevede ca au dreptul la gratuitate pentru serviciile publice de transport si elevii din invatamantul preuniversitar privat. Senatul este camera decizionala, iar legea va merge la promulgare. Proiectul de…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de Camera decizionala, o propunere legislativa care prevede ca au dreptul la gratuitate la serviciile publice de transport si elevii din invatamantul preuniversitar privat. Au fost inregistrate 97 de voturi pentru si 30 impotriva. Proiectul merge la Președintele…

- Senatorii au adoptat, astazi, un proiect de lege care prevede ca au dreptul la gratuitate pentru serviciile publice de transport si elevii din invatamantul preuniversitar privat. Proiectul a fost adoptat cu 97 de voturi pentru si 30 impotriva. Senatul este Camera decizionala, legea merge la promulgare,…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de Camera decizionala, o propunere legislativa care prevede ca au dreptul la gratuitate la serviciile publice de transport si elevii din invatamantul preuniversitar privat. Au fost inregistrate 97 de voturi pentru si 30 impotriva. Propunerea legislativa, initiata…

- Senatorii au adoptat, miercuri, cu 97 de voturi pentru si 30 împotriva un proiect de lege care prevede ca au dreptul la gratuitate pentru serviciile publice de transport si elevii din învatamântul preuniversitar privat. Senatul este Camera decizionala, legea merge la promulgare.…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de Camera decizionala, o propunere legislativa care prevede ca au dreptul la gratuitate la serviciile publice de transport si elevii din invatamantul preuniversitar privat. Au fost inregistrate 97 de voturi pentru si 30 impotriva. Propunerea legislativa, initiata…

- Legea conform careia activitatile desfasurate in invatamantul preuniversitar si universitar se pot realiza si online, in situatia in care se instituie starea de urgenta sau cea de asediu, a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat transmis de Administratia Prezidentiala,…

- Potrivit actului normativ, se garanteaza dreptul la gratuitate si elevilor din invatamantul privat. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri pentru asigurarea gratuitatii transportului local si judetean pentru elevi prin subventionarea de catre unitatea administrativ-teritoriala…