Proiect adoptat de Senat: Profesorilor care hărțuiesc elevii li se va suspenda contractul de muncă Senatul a adoptat luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege initiat de Alina Gorghiu prin care sunt instituie cazuri de suspendare a contractului de munca pentru profesorii pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala din cauza unor fapte de violenta sau de natura sexuala sau pentru cei care sunt deja trimisi in judecata. „O persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala pentru savarsirea unor fapte de violenta sau care au caracter sexual trebuie suspendata de la catedra. Altfel, rolul esential al cadrului didactic in procesul de formare si educare a elevilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

