Proiect aberant: firmele private, obligate să împartă profitul cu angajații Un proiect de lege care a trecut tacit de Senat a creat ample controverse in randul mediului privat din Dolj. Patru parlamentari PSD și un independent au inițiat un proiect de lege prin care statul ar obliga firmele sa imparta profitul cu salariații. Ambalata sub sintagma “participarea salariaților la profit”, legea propusa in septembrie 2020 reprezinta un atac la proprietataea privata din Romania, sustin antreprenori locali din Craiova si reprezentanti ai patronatelor. In esența, inițiatorii legii au propus un fel de acțiune gen “Robin Hood”. Respectiv sa ia bani de la bogați (actionarii firmelor)… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a respins, in sedinta de marti, 19 proiecte de lege initiate in legislaturile trecute, in perioada 2010 – 2020, informeaza AGERPRES . Printre proiectele respinse figureaza doua initiative legislative, initiate in 2010 si respectiv 2012, care se refera la modificarea Legii nr. 38/2003…

- George Simion trece la amenințari. Intr-o declarație la la Romania TV, copreședintele AUR, George Simion, nu a ezitat sa declare: „S-ar putea sa nu participam la prima ședința, daca nu se face o negociere corecta. Vrem sa deținem in Camera Deputaților și Senatului ceea ce ne-au dat romanii prin votul…

- Ringo Damureanu, vicepreședintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), a spus ca in cele cinci județe din Oltenia plus Teleorman, Giurgiu și Caraș-Severin, formațiunea politica din care face parte a depașit pragul electoral, dar a obținut un singur deputat și nici un senator. Damureanu a vorbit in…

- In cursul zilei de miercuri liberalii vor valida propunerea de premier cu care PNL va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni. Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, spune ca sunt trei nume propuse pentru funcția de prim-ministru al Romaniei. Numele lui Nicolae Ciuca, actual premier interimar…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti Legea pentru aprobarea OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul pandemiei. Legea permite angajatorilor sa reduca timpul de munca al salariatilor, cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea pentru aprobarea OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca. Legea…

- Intr-un interviu acordat GdS, ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a explicat ce planuri au americanii pentru tara noastra si a subliniat cat de importante sunt construirea unei infrastructuri rutiere si existenta unui sistem juridic echitabil. Adrian Zuckerman a vorbit pe larg si despre lupta…

- PMP a cerut astazi convocarea Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru eliminarea din Legea 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor a articolelor 49 și 50 care reglementeaza pensiile speciale ale parlamentarilor. ”Pe fondul valului de populism si ipocrizie…