Proiect: 3 luni fără permis dacă folosiți TELEFONUL când vă aflați la volan Legislatia in vigoare nu prevede retinerea permisului de conducere pentru folosirea dispozitivelor de inregistrat in timpul condusului. Astfel, initatorul vrea ca, in Ordonanta de urgenta nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, la articolul 103 alineatul (1), dupa litera c) sa se introduca o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins: „Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau forestiere se dispune pentru o perioada de 90 de zile cand fapta conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a constat in folosirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petru Movila, deputatul PMP, a depus un proiect de lege care prevede sanctiuni drastice in astfel de cazuri. Movila mai vrea ca amenzile si punctele de penalizare sa nu se aplice doar in cazul folosirii telefoanelor mobile la volan, cum prevede legislatia acutala, ci in cazul tuturor mijloacelor…

- Live-ul pe Facebook in timpul condusului va fi sancționat cu suspendarea permisului de conducere pentru 9-0 de zile și puncte penalizare. Proiectul de lege semnat de deputatul PMP Petru Movila a fost depus in Parlament. Soferii care se vor filma si vor transmite live de pe telefonul mobil in timp ce…

- Noua romani au murit intr-un tragic accident petrecut la aproape 100 de kilometri de Budapesta, iar vinovat de producerea tragediei este chiar soferul microbuzului. Acesta facea un LIVE pe Facebook in momentul in care efectua o depasire

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri, ca toate cele noua victime din accidentul de microbuz produs in Ungaria au fost identificate, fiind cetateni romani. Trupurile au fost transportate la morga pentru efectuarea necropsiei. MAE va suporta costurile legate de repatrierea trupurilor…

- Toate cele noua victime ale accidentului din Ungaria au fost identificate ca fiind de cetatenie romana, trupurile neinsufletite fiind transportate la morga pentru efectuarea autopsiei, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "Conform ultimelor informatii obtinute in cursul noptii de…

- Cei noua români care au murit în accidentul de lânga Budapesta erau originari din satul Deaj, comuna Mica, județul Mureș. Noua persoane si-au pierdut viata dupa ce un microbuz înmatriculat în România s-a ciocnit violent cu un camion,…

- UPDATE 1 Poliția din Ungaria anunța ca accidentul s-a soldat cu 9 morți. Șoferul român al microbuzului facea LIVE pe Facebook. Accident cu 9 morți în Ungaria. Șoferul microbuzului facea Live pe Facebook - VIDEO -------------- UPDATE Paul…

- UPDATE | Un detaliu halucinant a ieșit la iveala in cazul accidentului din Ungaria. Șoferul microbuzului era LIVE pe Facebook in momentul producerii accidentului. UPDATE | Poliția maghiara a marit bilanțul victimelor, noua pasageri din microbuz au decedat. Doua femei și șapte…