Proiect: 17 noiembrie să fie 'Ziua națională a copilului prematur în România' Deputat PSD Cristina-Elena Dinu a depus, la Senat, un proiect de lege care propune ca 17 noiembrie sa fie „Ziua naționala a copilului prematur in Romania”, aceasta fiind marcata de catre autoritațile publice centrale și locale prin organizarea unor evenimente dedicate copiilor nascuți prematur. „Ziua naționala a copilului prematur din Romania poate fi marcata de catre autoritațile administrației publice centrale și locale, precum și de catre organizațiile non-guvernamentale prin organizarea de evenimente dedicate copiilor prematuri”, potrivit inițiativei legislative a deputatului PSD. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

