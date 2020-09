Stiri pe aceeasi tema

- In favoarea proiectului de lege au votat senatorii PSD si PNL, iar impotriva cei de la USR si UDMR. Initiativa legislativa prevede ca "profanarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national al Romaniei cu alt text sau cu alta partitura decat cele stabilite de lege, cu intentia de a defaima…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, intitulata “Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mita generalizata”, depusa de PSD, luni, in Parlament, ar putea fi votata in septembrie, scrie Digi24, care citeaza surse din cadrul Partidului Social-Democrat. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu,…

- Administratia Prezidentiala marcheaza duminica Ziua nationala pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor. Cu acest prilej, Palatul Cotroceni va fi iluminat in culoarea rosie, incepand cu ora 20,00, informeaza Presedintia. Si Palatul Victoria va…

- Deputatul PSD de Timiș, Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților declara ca Romania are nevoie de un Guvern de uniune naționala și ca, in cazul in care Executivul Orban ar fi demis printr-o moțiune de cenzura, in loc ar trebui pus un Cabinet format din specialiști care nu vor candida…

- Comisia Europeana a anunțat, marți, ca sprijina inființarea centrelor naționale de verificare a informațiilor, ca parte a luptei impotriva dezinformarii, anunța MEDIAFAX.„Comisia lanseaza o cerere de propuneri in valoare de 9 milioane de euro pentru a-și consolida sprijinul acordat verificatorilor…

- Comisia Europeana a publicat astazi rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru special privind corupția. Conform sondajului, corupția este inacceptabila pentru o majoritate considerabila a europenilor (69 %). Puțin peste șapte din zece europeni cred ca, in țara lor, corupția este larg raspandita…