Stiri pe aceeasi tema

- Amiralul Sir Tony Radakin, seful militar al Fortelor armate britanice, a apreciat joi ca pozitia actuala a presedintelui rus Vladimir Putin a "slabit" dupa invazia in Ucraina, relateaza EFE. Intr-o interventie la un eveniment organizat de think tank-ul Institutul pentru Guvernare (Institute for Government,…

- In 23 martie a fost publicat Ordinul ministrului educației privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar și a calendarului inscrierii in invațamantul primar pentru anul școlar 2022—2023.

- Dupa ce a crescut, chiar de mai multe ori, preturile in SUA si Canada, Netflix scumpeste acum abonamentele in Marea Britanie si Irlanda, potrivit News.ro. Ca de obicei, Netflix, care a pierdut mai multe productii in ultima vreme in favoarea Disney+, justifica scumpirile cu investitiile pe care le face…

- „Este un moment definitoriu pentru Europa, pentru libertate și pentru toate statele și popoarele care iubesc pacea. Prin agresiunea sa criminala asupra poporului ucrainean și a suveranitații Ucrainei, Vladimir Putin a brutalizat principiile care susțin pacea mondiala și democrația”, transmite David…

- Sarabanda masurilor de relaxare a condițiilor de circulație in principalele state din Europa in frunte cu Danemarca și Marea Britanie dar mai ales „cititul printre randuri", in precizarile ministrului sanatații, Alexandru Rafila ii fac pe romani sa viseze de pe acum la concediul sau vacanța de vara…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia a inceput deja, așa ca Marea Britanie va impune sancțiuni Rusiei, a declarat marți un ministru de la varful guvernului britanic, in timp ce premierul Boris Johnson a prezidat o ședința de urgența a guvernului cu privire la criza din Ucraina, relateaza Reuters.„Ne-am trezim…

- Marea Britanie este pregatita sa desfasoare 1.000 de soldati suplimentari in cazul unei "crize umanitare" legata de tensiunile din Ucraina, a anuntat miercuri seara premierul britanic Boris Johnson, care se deplaseaza joi la Bruxelles si Varsovia, noteaza AFP, citata de

- Danemarca intentioneaza sa anuleze toate restrictiile interne antiCOVID-19 de la 1 februarie in pofida unui numar record de infectari noi, considerand ca acoperirea vaccinala a populatiei daneze este suficient de mare in fata severitatii mai reduse a imbolnavirilor provocate de varianta Omicron a noului…