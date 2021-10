Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a facut retrospectiva deputaților și angajaților din Parlament care au s-au vaccinat impotriva COVID-19. Cei mai mulți s-au vaccinat din fracțiunea PAS, mai exact, din 63 de deputați, tocmai 58 sunt imunizați.

- „Am rude care au murit dupa ce au contractat Covid-19 inainte de apariția vaccinului. Am prieteni și colegi care sunt acum in spital luptandu-se cu boala pentru ca pur și simplu au neglijat sa se vaccineze și știu ca mulți dintre noi amana o decizie privind vaccinul.Am facut azi doza trei de vaccin…

- India a realizat, vineri, 22 de milioane de vaccinari anti-Covid-19, cifra record atinsa in cadrul unei campanii organizata pentru aniversarea premierului Narendra Modi, noteaza news.ro. Autoritatile au plasat centre de vaccinare pe stadioane, galerii din magazine, dar si clinici. Guvernul…

- Puțin peste 4.500 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Romania are 5.322.754 de persoane vaccinate, din care 5.207.352 cu schema completa. 4.571 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de...

- In ultimele 24 de ore s-au imunizat 7.216 persoane, totalul ajungand la 5.319.617 de persoane vaccinate in Romania, din care 5.204.268 cu schema completa. Astfel, 2.452 de romani au primit vaccinul...

- In Romania s-au vaccinat anti-Covid in ultimele 24 de ore 15.395 de persoane, dintre care 11.174 cu prima doza. Dintre acestea, mai bine de jumatate, 7.035, s-au imunizat cu serul Johnson&Johnson, care nu necesita rapel. Numarul persoanelor vaccinate cu schema completa a ajuns la 4.878.939, scrie Hotnews…

- In ultimele 24 de ore s-au vaccinat 8.063 de persoane impotriiva infecției cu COVD-19. Tratamentele administrate au fost Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson, transmite Comitetul National...

- Potrivit datelor furnizate de CNCAV, rata de vaccinare impotriva Covid-19 in Timisoara a ajuns la 33,1%. Cu o rata de vaccinare de 47,19%, comuna Dumbravita se mentine pe primul loc in tara din acest punct de vedere. Rata cea mai mica in Timis este la Pietroasa – 2,93%. Comitetul Național de Coordonare…