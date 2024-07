Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț Americana in Romania – Am Cham – a publicat un sondaj, derulat in randul companiilor, despre calitatea climatului climatului investitional si de afaceri, in Romania, care arata un trend pozitiv. Intentiile de investitii ale companiilor in Romania raman intr-un trend pozitiv: 72 la suta…

- Britanicii de la DS Smith au bugetat investitii de 38 mil. lei la fabrica de ambalaje din Zarnesti. Potrivit celor mai recente date, circa 70% din totalul productiei de la Zarnesti sunt livrate in afara Romaniei, catre tarile vecine, iar restul de 30% raman in tara, anunța Ziarul Financiar.

- Sancțiuni mai dure pentru șoferii care vorbesc la telefon in timp ce conduc. Vor primi amenzi mai mari daca sunt prinși la volan cu telefonul la ureche. Iata ce spune legislația in vigoare și despre utilizarea difuzorului telefonului in trafic! Amenzi dure pentru șoferii prinși la volan cu telefonul…

- Florin Barbu, ministru al Agriculturii din Romania, a vorbit despre masurile de sprijin pentru fermieri, ce vor fi implementate in perioada urmatoare. Ce beneficii a pregatit oficialul pentru romani și cum crede ca va putea dezvolta acest domeniu de activitate. Florin Barbu sprijina fermierii Ministrul…

- Managerii romani cred ca Romania iși va continua creșterea economica și in al doilea trimestru al anului 2024, conform Anchetei de conjunctura referitoare la tendințele activitații economice in perioada aprilie – iunie 2024, realizata de INS. Soldul conjunctural reprezinta diferența de percepția (percepție…

- Ministerul Justiției va continua demersurile și va depune eforturi pentru ca prințul Paul sa-și execute pedeapsa in Romania, așa cum procedeaza cu orice fugar al statului roman, afirma Alina Gorghiu, dupa ce Instanța din Malta a decis azi arestarea preventiva a acestuia pana pe data de 9 mai.

- Delta Dunarii, una dintre cele mai prețuite și frumoase destinații din Romania, se pregatește sa sufere o transformare semnificativa, odata cu implementarea unui plan amplu de dezvoltare și modernizare a infrastructurii. Aceste schimbari majore sunt menite sa faciliteze accesul turiștilor și sa stimuleze…

- Rușii care fac afaceri in Romania se ocupa de matrapazlacuri. Un exemplu in acest sens il reprezinta o companie controlata de Lukoil care a incalcat regulile de funcționare a pieței de energie. Land Power, o companie deținuta de rușii de la Lukoil, printr-o subsidiara din Olanda, și doua firme aflate…