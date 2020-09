Asistentul secretarului de stat american pentru Orientul Mijlociu, David Schenker, si-a exprimat marti speranta ca in urmatoarele saptamani va putea semna un acord-cadru intre Liban si Israel pentru inceperea discutiilor asupra frontierelor maritime contestate dintre cele doua tari, scrie AFP.



In 2018, Libanul a semnat un prim contract pentru forarea petrolului si gazelor naturale in apele sale teritoriale, in principal intr-o zona contestata de vecinul sau de la sud, Israelul, cu care s-a aflat de mai multe ori in razboi.



Guvernul israelian a declarat in mai 2019 ca si-a…