Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile efectuate pe centura sud de ocolire a Timișoarei continua in ritm susținut. In aceste zile se lucreaza la montarea grinzilor la pasajul care va supratraversa calea ferata la Chișoda. Pe toata lungimea șantierului, in diferite puncte sunt prezente echipe care lucreaza. Antreprenorul roman care…

- Lucrarile de realizare a Centurii Sud de ocolire a Timișoarei continua intr-un ritm extrem de bun. Constructorul roman UMB se afla in mai multe puncte de pe traseul acesteia, fiind deja finalizate o serie de operațiuni. Astfel, s-a reușit amplasarea grinzilor la pasajul peste calea ferata de la Chișoda…

- Antreprenorul lucrarii centurii Timișoara Sud lucreaza la organizarea de șantier la conexiunea cu centura Timișoara Nord (DN 6, Calea Lugojului). Au fost amenajate depozite pentru materiale de construcție, atelier mecanic, birouri și urmeaza amplasarea stației de asfalt.

- Constructorul roman desemnat sa finalizeze lucrarile la Centura Sud Timișoara e prezent pe șantier și inainteaza cu lucrarile. S-au montat grinzi la pasaje, la Chișoda, s-au facut umpluturi cu balast, stabilizari ale terenului, dar și foraje la pasajul de la Moșnița. Pe șantierul variantei de ocolire…

- Antreprenorul a inceput lucrarile pregatitoare pe șantierul centurii Timisoara Sud. Mai exact acum se indeparteaza vegetația, se fac lucruri de nivelare și se pregatește terenul pentru continuarea lucrarilor.

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru investiția de finalizare a centurii sud, a lucrarilor ramase neefectuate de constructorul italian cu care a fost reziliat contractul de execuție, pentru intarzierile imense și lipsa de mobilizare de pe șantier. Lucrarile…

- O noua baza sportiva complexa prinde contur la Turda, unde se lucreaza in prezent atat la infrastructura terenurilor de sport cat și la cladirea administrativa. „Se contureaza prima baza sportiva de tip 1 in orașul nostru. Lucrarile avanseaza considerabil, oferind o infrastructura de prima clasa! In…