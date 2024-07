Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD și PNL s-au reunit, marți, in ședința coaliției de guvernare pentru a stabili data alegerilor prezidențiale, insa nu s-a ajuns la niciun consens. O noua runda de discuții va avea loc vineri. Dupa mai bine de trei ore de discutii, PSD si PNL nu s-au inteles in privinta calendarului alegerilor…

- Un ofiter de politie in varsta de 61 de ani a murit, luni, iar un altul a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs in timp ce il escorta pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, care revenea de la meciul nationalei ungare cu Scotia, de la Euro-2024, relateaza Reuters. Echipa de motociclisti…

- Anulari de zboruri sau intarzieri majore s-au inregistrat duminica la zborurile ci plecare de pe aeroportul din Manchester (nord-vestul Angliei) din cauza unei intreruperi de curent in zona, a relatat postul de televiziune Sky News, potrivit Reuters, citata de Agerpres.ro. O problema legata de alimentarea…

- Mai multi detinuti dintr-un centru de arest preventiv din Rostov, in sudul Rusiei, care luasera duminica ostatici doi angajati, au fost ucisi de fortele speciale, transmite Reuters, care preia agentia de presa rusa Interfax, informeaza Agerpres. Inainte de interventia in forta, detinutii incepusera…

- Ucraina si Rusia au anuntat, vineri, un schimb de prizonieri de razboi, 150 de persoane fiind eliberate dupa negocieri mediate de Emiratele Arabe Unite, relateaza Reuters. 75 de prizonieri ucraineni s-au intors din Rusia. Printre acestia se numara patru civili, in timp ce restul erau membri ai armatei.…

- The missile and drone attacks by Iran against Israel significantly reduced the options available to planes flying between Europe and Asia, causing flight delays for international airlines on Monday, according Reuters. Israel’s missile defense system, supported by the United States, shot down more than…

- Oil prices rose on Wednesday after two straight days of losses, as the deadlock in Gaza ceasefire talks renewed uncertainty about the security of supplies from the Middle East, offsetting a bigger-than-expected build in US crude inventories, according to Reuters. Brent crude futures were up 25 cents…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat marți despre contracandidatul sau Cristian Popescu Piedone ca edilul sectorului 5 are „o șansa reala” la funcția de primar al Bucureștiului. „Chiar daca pentru mulți dintre noi pare ireal, exista o șansa reala ca la sfarșitul acestor alegeri primarul Bucureștiului…