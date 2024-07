Stiri pe aceeasi tema

- Bacau, Romania – Astazi, Bacaul s-a alaturat restului țarii pentru a sarbatori Ziua Imnului Național al Romaniei, un eveniment de mare insemnatate pentru toți romanii. Ceremonia a avut loc in Piața Tricolorului, unde Claudiu Ilisanu, impreuna cu reprezentanți ai Instituției Prefectului Județului Bacau,…

- Bacau, Romania — Vineri dimineața, la ora 03:45, la ieșirea din SELC Bacau, o locomotiva diesel DA 1355 aparținand Depoului Iași a deraiat de prima osie in sensul de mers. Locomotiva urma sa fie pusa la tracțiunea trenului Regio 5471. Accidentul feroviar a avut loc in timpul manevrelor și a afectat…

- Aderarea Romaniei la NATO și Uniunea Europeana a fost considerata un pas esențial pentru asigurarea securitații militare și economice a țarii. Cu toate acestea, acest proces a venit cu un preț semnificativ, pe care Romania il resimte astazi in mai multe domenii esențiale. Aderarea la NATO și UE nu a…

- Sportivii bacauani au adus acasa o serie impresionanta de medalii de la Campionatul Balcanic de sarituri in apa pentru juniori, desfașurat recent la Varna. Performanțele lor excepționale au pus Romania pe podium in fața unor competitori redutabili din Grecia, Turcia și Bulgaria. Bianca Maria Anasie,…

- Situat in inima orașului Cluj-Napoca, Romania, Casino Centrul de Cultura Urbana este o bijuterie a patrimoniului cultural și a frumuseții arhitecturale. Acestei instituții venerabile i s-a aplicat cu abilitate tratamentul secolului XXI printr-o restaurare la scara mare și prin schimbarea funcționalitații…

- O romanca nascuta in Italia a obținut doua medalii la Campionatul European de Inot Salvamar pentru Tineret, desfașurat in Germania in aceasta luna. Sofia Pojum, nascuta la Roma in 2006 din parinți originari din Bacau, a reprezentat Romania și a urcat de doua ori pe podium, caștigand o medalie de argint…

-  proiectul a fost pus in aplicare cu straduința Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacau Inaltpreasfințitul (IPS) Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, a luat inițiativa ca in „Anul omagial al ingrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor sfinților tamaduitori fara de arginți”,…

- In perioada 28-30 iunie 2024, Parcul Catedralei din Bacau va gazdui sarbatoarea anuala “Hramul Bacaului”. Evenimentul promite sa aduca impreuna locuitorii și vizitatorii orașului pentru trei zile pline de muzica live, distracție și surprize. Evenimentul va include concerte ale unor artiști cunoscuți,…