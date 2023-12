Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici va inota in sesiunea de dimineata la Campionatele Europene de inot in bazin scurt in AntenaPLAY! Alti 10 sportivi romani vor lua si ei startul in dimineata zilei de maine, in bazinul de la Otopeni. Sesiunile de dimineata live si pe as.ro/live. David Popovici va lupta pentru un loc in…

- Sesiunile de dimineața și de seara din a patra zi de competiție a Campionatelor Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni vor fi transmise LIVE pe AntenaPLAY vineri, 8 decembrie 2023. David Popovici o sa fie prezent in prima, dar și in a doua reuniune a concursului de maine.

- Echipa Romaniei, din care face parte și David Popovici, a obținut calificarea in finala probei masculine de stafeta 4x50 m mixt, miercuri, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- Programul zilei a doua de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023, LIVE in AntenaPLAY. Vlad Stancu va lua startul in proba favorita, cea de 1.500 de metri liber. Diana Stiger va lupta pentru medalii in finala de la 800 de metri liber.

- Programul zilei a doua de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023, LIVE in AntenaPLAY. Vlad Stancu va lua startul in proba favorita, cea de 1.500 de metri liber. Diana Stiger va lupta pentru medalii in finala de la 800 de metri liber. Sesiunea de dimineata incepe la 09.30 cu seriile din…

- Echipa de inot a Romaniei, formata din David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely și Patrick Dinu, a obținut o poziție onorabila, clasandu-se pe locul al șaptelea in finala probei masculine de ștafeta 4x50 m liber.

- Romania, in componenta David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, s-a calificat in finala probei masculine de stafeta 4x50 m liber, marti dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- A aparut programul zilei de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023. Competitia care va avea loc la Otopeni incepe astazi si va putea fi urmarita in LIVE in AntenaPLAY. Romanii incep asaltul spre medalii! Startul se da la ora 9:30, cu seriile la 400 de metri mixt feminin. Brigitta Vass,…