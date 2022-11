Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Cluj-Napoca invita clujenii și turiștii la evenimentele pregatite pentru 1 Decembrie - Ziua Naționala a Romaniei, in Piața Mihai Viteazul, Piața Avram Iancu și Piața Unirii.

- O parada militara cu circa 1.000 de militari și 60 de mijloace tehnice, o masa populara, concerte, expoziții, focuri de artificii de zi și de noapte vor avea loc la Alba Iulia joi, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Atracția principala va fi, ca in fiecare an, parada militara la care vor participa…

