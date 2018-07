Stiri pe aceeasi tema

- Vor fi afectati peste 50.000 de pasageri care aveau zborurile rezervate intre aceste tari, in zilele de 25 si 26 iulie. Ryanair si-a cerut scuze public pentru situatie. Compania a contactat deja pasagerii afectati si a anuntat ca daca un pasager nu a primit un apel sau un mesaj, inseamna ca zborul sau…

- Surse judiciare au explicat ca perchezitiile ar viza Fondul de Garantare a Creditelor Imobiliare, iar in acest caz ar fi vorba de suspiciuni privind fapte de coruptie in legatura cu urgentarea unor dosare, in schimbul unor "atentii", privind Programul "Prima Casa". Este vorba de o ancheta in care mai…

- Compania nationala Tarom a anuntat seamnarea unui comenzi pentru cinci avioane 737 MAX 8. Valoarea comenzii este de 586 milioane de dolari. "Acesta este un moment interesant pentru Tarom, deoarece ne innoim flota si construim parteneriate puternice de care vor beneficia toti pasagerii nostri", spune…

- Sistemul SITA a fost si este functional pe aeroporturile din Bucuresti (Otopeni si Baneasa), iar activitatea nu a fost afectata, a transmis sambata Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Compania TAROM anunta insa intarzieri, sambata, pentru toate cursele din cauza ca sistemul global SITA…

- Chanel, cunoscuta pentru parfumul No. 5 si pentru secretomania financiara, si-a deschis registrele pentru prima data in istorie, pentru a arata vanzari de 10 miliarde de dolari pe anul trecut – un nivel care rivalizeaza cu liderul pietei de lux, Louis Vuitton, potrivit Bloomberg. Casa de…

- Una dintre cele mai mari companii din Marea Britanie renunța la 13.000 de angajați și iși muta sediul central de la Londra, scrie CNN Money. Grupul de media și telefonie BT a anunțat, joi, că va reduce drastic numărul de locurie de muncă în următorii trei ani, restructurare…

- Facebook se gandeste tot mai serios la lansarea unei versiuni contracost, dar fara reclame. In acest sens se fac studii de piata. Concluzia e ca utilizatorii ar fi dispusi sa plateasca o taxa pentru o versiune a Facebookului mai curata, fara publicitate, transmite Bloomberg.

- Compania petroliera Abu Dhabi National Oil Company ADNOC a anuntat semnarea unui acord pe o durata de 40 de ani cu OMV AG, prin care grupul energetic austriac obtine o participatie de 20 in concesiunile offshore SARB si Umm Lulu din Abu Dhabi, informeaza Bloomberg. ADNOC, care genereaza aproape intreaga…