Programul VITAL de 1 Iunie 2021 Marți, 1 iunie a.c., casieriile S.C. VITAL S.A. și birourile de relații cu publicul, care gestioneaza reclamațiile, contractele și avizele tehnice vor fi inchise. Utilizatorii care doresc sa isi achite facturile pentru serviciile de furnizare a apei potabile si canalizare le aducem la cunoștința ca factura de apa poate fi achitata on-line, cu card bancar, pe site-ul societații, precum și la numeroase puncte de plata. Mai multe detalii la: https://www.vitalmm.ro/ro/intrebari-frecvente/cum-pot-plati-factura-s-c-vital-s-a Ca de fiecare data angajații noștri au ca misiune principala producția, distribuția,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Probleme la drumul județean care face legatura intre Stramtura și Glod din cauza unei alunecari de teren. Acolo sunt necesare, conforma declarațiilor facute de catre primarul din Stramtura, Ioan Pasere, lucrari mai ample. Pasere a anunțat ca acest sector de drum județean va fi inchis maine și poimaine…

- Primaria Municipiului Deva – prin Directia de Asistenta Sociala Deva pune la dispozitia cetatenilor o linie telefonica, gratuita, de tip Telverde, la care persoanele afectate de pandemia de COVID-19 pot solicita asistenta psihologica si juridica orientativa. Linia telefonica va fi functionala…

- O intalnire intre cele mai bune echipe din Romania. Cam așa poate fi descrisa partida de maine, 13 mai, cand echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare va juca impotriva CSM București, intr-un meci care va putea fi vazut in direct pe TVR1. In acest moment CS Minaur se afla la 6 puncte in spatele…

- In localitatile Danesti, Lucacesti, Miresu Mare si Tulghies vor exista noi piețe pentru vanzarea produselor agricole. Potrivit primarului comunei Mireșu Mare, Ioan Matieș, piețele sunt destinate producatorilor locali, urmand ca programul de funcționare sa fie stabilit impreuna cu aceștia. „Vom deschide…

- Astra Giurgiu și Poli Iași se vor infrunta astazi, de la ora 13:30, in ultima etapa din turul play-off-ului in Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport+. Programul etapei a 5-a din play-out Astra - Poli Iași, liveTEXT de…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia a anunțat ca iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paști. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 30.04.2021-03.05.2021, in…

- Dunarea Calarași și FC U Craiova 1948 se vor intalni astazi, de la ora 17:30, in runda 5 din play-off-ul Liga 2. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la DigiSport, TV Telekom Sport și LookSport+. Programul etapei a 5-a din play-off Liderul Craiova poate profita de remiza…

- Sezonul regulat al Ligii 1 a luat sfârșit, iar programul meciurilor din play-out a fost stabilit. FC Viitorul și Dinamo București, echipele aflate în acest moment pe locuri de baraj, se vor duela în etapa a 5-a (1/2 mai).De știut:Prima etapa a play-out-ului începe…