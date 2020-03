Stiri pe aceeasi tema

- Masuri luate astazi, 20 martie, de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi: 1. Intensificarea monitorizarii mijloacelor de transport in comun si a statiilor acestora, a pietelor, parcurilor publice, piatetelor, locurilor de joaca pentru copii si a locurilor de agrement si picnic,…

- Transportul public din Iasi a fost deja limitat, calatorii avand voie in mijloacele de transport doar pe scaune. Vineri, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta va decide daca va suspenda in totalitate transportul in comun din Iasi, relateaza Hotnews.ro. ”Masurile au venit in cascada, cum…

- In cadrul celui mai recent Comitet Local pentru Situații de Urgența, reunit la nivelul comunei Jilava, s-au discutat masuri concrete de combatere a contaminarii COVID-19. Programul de lucru cu publicul la Primaria Jilava a fost limitat, pana la sfarșitul lunii martie, iar plata impozitelor și taxelor…

- Programul mijloacelor de transport in comun din Iași a fost limitat, in urma unei decizii a Comitetului local pentru Situații de Urgența. Astfel, tramvaiele și autobuzele vor circula numai intre anumite ore, anunța MEDIAFAX.Decizia de restrangere a programului mijloacelor de transport in comun…

- In ședința de astazi, 16 martie 2020, a Comitetul Local pentru Situații de Urgența al municipiului Aiud a fost stabilit un program special care va intra in vigoare incepand de maine, pentru transportul local de persoane pe raza municipiului Aiud și a localitaților limitrofe. Acesta poate fi consultat…

- Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, a convocat, duminica, 15 martie, Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Ploiești pentru luarea unor noi masuri suplimentare menite sa limiteze efectele raspandirii coronavirusului COVID-19. In acest context, s-a hotarat ca pacienții…

- Intrunit sambata dimineata in Sala de Consiliu a Primariei municipiului, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, prezidat de primarul Mircia Gutau si avand in componenta reprezentanti ai institutiilor publice municipale si ai structurilor de ordine publica, a avut mai multe discutii despre evolutia…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) al municipiului Ramnicu Valcea s-a intrunit astazi in contextul raspandirii epidemiei de coronavirus. La sedinta au participat primarul Mircia Gutau si reprezentantii ai administratiei locale, ai Directiei de Sanatate Publica, ai Inspectoratului Scolar…