Programul „Tomate“ în Prahova Direcția Județeana pentru Agricultura Prahova a anunțat reluarea programului Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate in spații protejate. Valoarea sprijinului financiar acordat celor care cultiva tomate in spații protejate este de maximum 3.000 de euro/ beneficiar/an, respectiv 14.248,8 lei/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro. Avand in vedere starea de urgența decretata la nivel național și respectarea Planului de masuri pentru prevenirea riscului de raspandire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, toți potențialii beneficiari… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

