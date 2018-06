Programul "Tomate 2018", esec total: Producatorii vand rosii la preturi de nimic si pe restul le arunca

Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima data in Romania, dupa foarte multi ani, cand pietele sunt si supermarketurile sunt pline de tomate romanesti, afirma ministrul Agriculturii, Petre Daea, subliniind ca nu exclude existenta unor nereguli in sistemul de aprovizionare si in cel de comercializare al rosiilor, insa intregul…

- Programul "Tomate" a dat vigoare satelor si este unul reusit, iar la ora actuala peste 8.600 de producatori de legume sunt cu tomate romanesti pe piata, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca agricultura este un domeniu strategic pentru Romania, dar nu se poate vorbi de eficienta si competitivitate in acest sector fara un sistem de irigatii bine pus la punct. Ea participat, alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea, si presedintele…

- Se spune ca omul sfințește locul. Echipa Ministerului Agriculturii, condus de specialistul Petre Daea, face progrese in a readuce agricultura romaneasca pe drumul cel bun. Programul de guvernare social-democrat sprijina agricultura romaneasca, ii sprijina pe agricultorii romani sa redevina o putere…

- Aproape 12.000 de legumicultori s-au inscris anul acesta in programul de sprijin pentru cultivarea rosiilor in sere si solarii, cu livrare in ciclul I de productie, adica pana la sfarsitul lunii mai, o parte dintre acestia livrand deja primele tomate romanesti in mai multe piete agroalimentare din…

- ”Romania este, din fericire, una dintre tarile care are cele mai curate culturi, dat fiind faptul ca numarul de tratamente este redus, iar cantitatea de substante care se aplica se face intr-o doza moderata, pe baza avertizarilor si controlului pe care il fac specialistii in teren. Aici in zona asta…

- Guvernul va inființa Casa de Comerț a Romaniei, prin care fermierii vor putea sa iși vanda produsele catre stat, pe intreg anul și la același preț. Anunțul a fost facut, miercuri, la Antena 3, de catre premierul Viorica Dancila. Ea a menționat ca aceasta instituție va avea un capital la inceput de o…