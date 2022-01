Stiri pe aceeasi tema

- Dupa revenirea la guvernare a PSD-ului, este pe cale sa revina și un program de sprijin pentru legumicultori. In primul rand vor fi fericiți producatorii de tomate, care vor primi 4000 euro, in condițiile in care au doua cicluri de cultura. Pe langa cultivatorii de tomate, ajutorul de minimis se va…

- Ajutor de MINIMIS 2022, pentru cultivatorii de legume romanești: Cine este eligibil sa primeasca 4.000 de euro Ajutor de MINIMIS 2022, pentru cultivatorii de legume romanești: Cine este eligibil sa primeasca 4.000 de euro Potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerul Agriculturii…

- Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de cel mult 4.000 de euro pentru cultivarea de tomate, ardei gras, kapia, castraveti, fasole pastai, salata, spanac si ceapa verde in spatii protejate, plafonul maxim alocat pentru aceasta schema de sprijin fiind de 225 milioane de lei…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a lansat in dezbatere publica doua proiecte de acte normative ce instituie o serie de masuri de susținere financiara a legumicultorilor, pentru anul 2022. Este de vorba de sprijinirea producției de legume in spații protejate, ajutorul fiind de 3.000…

- Anul viitor, legumicultorii vor avea la dispoziție programul Tomata, in primavara, ajutorul de minimis luat in cacul fiind de 3.000 euro/ 1.000 de metri patrați. Pentru ciclul doi de producție, sprijinul va fi ceva mai mic, 1.000 euro/1.000 mp și se va acorda pentru o lista mai mare de legume, pornind…

- Dupa un an dezastruos pentru legumicultorii romani, in mare parte determinat și de implementarea deficitara a Programul de susținere a cultivarii de legume in spații protejate, acum, noul ministrul al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, promite ca in 2022 lucrurile vor sta cu totul altfel. In prima parte…

- Apicultorii pot depune, pana la data de 26 noiembrie 2021, cererile de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie – mai 2021, a anunțat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Astfel, au fost depuse,…

- Profitul producatorului national de gaze Romgaz a crescut cu 22,7%, in primele noua luni ale acestui an, pana la 1,156 miliarde lei, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari a productiei de gaze cu 15,9%, potrivit raportului companiei transmis la Bursa de Valori Bucuresti.…