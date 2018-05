Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar urma sa discute in sedinta de joi o Ordonanta de Urgenta care vizeaza mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. Tot in sedinta de joi a Cabinetului…

- Vicepremierul Paul Stanescu a anunțat luni ca, pâna la sfarșitul acestei luni, Guvernul va veni cu o noua Lege a achizițiilor publice, care va fi adoptata prin Ordonanța de Urgența.

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor, informeaza HotNews.ro. “Astazi vom adopta Ordonanta prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS si CASS”, a ...

- Primariile au si in acest an posibilitatea sa imprumute bani de la Trezorerie pentru finalizarea proiectelor de investitii dar si pentru… plata salariilor. Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care permite astfel de imprumuturi, in perioada 2018 – 2019, in limita sumei de 500 de…

- Dupa ce a lasat primariile cu un mare gol in bugete prin reducerea impozitului pe venit, Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta prin care sa le acorde acestora imprumuturi din banii de privatizare, care urmeaza a fi folosite pentru constructia de drumuri, locuinte, crese.

- Guvernul va adopta cel tarziu saptamana viitoare o Ordonanța de Urgența prin care unitatile administrativ teritoriale (UAT, nr) sa poata plati salariile, arieratele, sentintele si corectiile, acest lucru urmand sa se realizeze din excedentul bugetar. Anunțul a fost facut, la Senat, de catre vicepremierul…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Vicepremierul Viorel Stefan a declarat, astazi, in cadrul unei conferinte de presa ca Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care sa explice intreg haosul creat in urma prorogarii termenului de depunere al Declaratiei 600."In legatura cu declaratia 600 si in legatura cu faptul ca…