Programul „Teleșcoala” continuă la TVR 2 şi în Săptămâna Mare. Emisiunea se va adresa și celor cu deficiențe de auz Lectiile se vor tine de luni pana joi, la orele deja stabilite, urmand ca elevii sa intre intr-o „minivacanța” in preajma sarbatorilor de Paste - in zilele de vineri, 17 aprilie, luni, 20 aprilie si marti, 21 aprilie. Cursurile se vor relua din 22 aprilie si vor fi traduse in limbaj mimico-gestual. Clopotelul va suna, de luni pana joi, la ora 9:00. Elevii claselor a VIII-a sunt asteptati la lectiile de Limba si literatura romana. In aceasta saptamana, profesorii vor face recapitulare la morfologie si vor vorbi despre genul dramatic, verb si substantiv. La ora 9:30, lectiile de Matematica continua… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

