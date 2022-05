Programul „Științescu” a desemnat proiectele care vor primi finanțare La cea de-a V-a ediție a programului de finanțare Fondul „Științescu” lansat de Fundația Comunitara Timișoara in urma cu o luna și jumatate, care este dedicat proiectelor educative din domeniile STEAM (știința, tehnologie, inginerie, arta, matematica) și iși propune sa cultive pasiunea elevilor cu varste cuprinse intre 6 și 19 ani din județele Timiș și […] Articolul Programul „Științescu” a desemnat proiectele care vor primi finanțare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In ceea ce priveste a doua masura de ajustare a pretului la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile, precizez ca in categoria acestor contracte se incadreaza proiectele de infrastructura de transport, proiectele de retele de apa si canalizare, proiectele de deseuri si proiectele…

- Pentru al noualea an consecutiv, cursa faptelor bune – Bikeathon Țara Fagarașului 2022 – ia startul in luna septembrie, la Fagaraș. Pentru al noualea an consecutiv, Fundația Comunitara Țara Fagarașului (FCTF) da startul Bikeathon Țara Fagarașului, evenimentul sportiv anual de strangere de fonduri pentru…

- Fondul suveran al Rusiei (NWF), unde se acumuleaza veniturile din exporturile de petrol ale Rusiei, va fi principala sursa de finantare pentru un deficit bugetar care in acest an ar urma sa se ridice la 1.600 miliarde de ruble (21,6 miliarde de dolari), a declarat miercuri ministrul Finantelor, Anton…

- Compartimentul Proiecte cu finanțare interna și internaționala din Primaria Municipiului Sebeș a elaborat și a depus șapte cereri de finanțare pentru decontarea din fonduri europene nerambursabile a costurilor prilejuite de achiziționarea de mijloace electronice pentru desfașurarea on-line a activitaților…

- Deputatul liberal aradean Glad Varga anunța faptul ca 39 de unitati scolare din judetul Arad vor beneficia de finantare in prima etapa a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Proiectele depuse de acestea au fost selectate si aprobate spre finantare, valoarea medie/grant fiind…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a obținut o finanțare de peste 2,2 milioane de lei la competitia de proiecte finantate din Fondul de Dezvoltare Institutionala destinat universitatilor de stat – FDI 2022, organizata de Ministerul Educației prin Consiliul Național pentru Finanțarea…

- Primarul comunei Luna, Aurel Giurgiu, spune ca și-a propus sa asfalteze 95% dintre strazile comunei pana in anul 2024. In acest sens, a anunțat ca doua dintre proiectele de dezvoltare ale comunei, pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- OTP Bank Romania anunța semnarea convenției cu Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin care pune la dispoziția fermierilor din sectorul creșterii animalelor o noua facilitate de finanțare de pana la 90% din valoarea subvenției. Finantarile acordate in baza conventiilor tripartite…