Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București (STB) și Metrorex au anunțat programul mijloacelor de transport in comun de Revelion, tramvaiele liniilor 1, 10 și 41 și metrourile urmand sa circule intreaga noapte dintre ani, potrivit Mediafax.In noaptea de Revelion, STB SA va asigura transportul public…

- Programul mai multor linii de transport public va fi prelungit, in noaptea de Revelion. Pentru a asigura transportul celor ce isi vor petrece noaptea dintre ani in centrul orasului, Societatea de Transport Public Timișoara prelungește programul de lucru. Astfel, in data de 1 ianuarie 2020, mijloacele…

- Liniile de transport public vor functiona cu programul adaptat unei zile de duminica in zilele de 25 si 26 decembrie, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB). In plus, pentru accesul publicului...

- Liniile de tramvai 1, 10 și 41 vor funcționa toata noaptea de Revelion, fiind acoperite, astfel, cele mai solicitate zone din Capitala, informeaza Societatea de Transport București. Calatorii vor avea la dispoziție și autobuzele tuturor liniilor de noapte.„In noaptea de Revelion, STB SA va…

- Liniile de transport public vor functiona cu programul adaptat unei zile de duminica in zilele de 25 si 26 decembrie, informeaza marti Societatea de Transport Bucuresti (STB). In plus, pentru accesul publicului in siguranta la "Targul de Craciun Bucuresti", vehiculele liniilor care functioneaza in zona…

- Liniile de tramvai 1, 10 și 41 vor funcționa toata noaptea de Revelion, fiind acoperite, astfel, cele mai solicitate zone din Capitala, informeaza Societatea de Transport București. Calatorii vor avea la dispoziție și autobuzele tuturor liniilor de noapte.

- Liniile de transport public vor functiona cu programul adaptat unei zile de duminica in zilele de 25 si 26 decembrie, informeaza marti Societatea de Transport Bucuresti (STB), potrivit Agerpres. In plus, pentru accesul publicului in siguranta la "Targul de Craciun Bucuresti", vehiculele liniilor…

- Societatea de Transport Public Local Deva SRL anunța programul dupa care vor circula mijloacele de transportcomun din municipiul Deva, in perioada 24 decembrie 2019 – 2 ianuarie 2020. Autobuzele societații de transport public vor circula dupa urmatorul orar: Marti, 24 decembrie 2019…