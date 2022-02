Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, și directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, gl. lt. ing. Ionel-Sorin Balan, au stabilit constituirea unui grup de lucru pentru dezvoltarea unui numar unic care va putea fi apelat din afara țarii de copiii sau familiile…

- Persoanele cu handicap accentuat sau grav vor putea fi reevaluate la domiciliu. Comisia va putea veni acasa. Persoanele cu handicap grav vor putea fi reevaluate periodic la domiciliu, fara a se mai deplasa la comisia de evaluare, așa cum prevedea legea pana acum. Evaluarea se va face la domiciliul bolnavului,…

- Ca urmare a depunerii dosarelor de inscriere la proba scrisa pe platforma informatica dedicata, de miercuri, 26 ianuarie, a inceput evaluarea dosarelor celor 96 de cadre didactice care candideaza pentru functii de director sau de director adjunct din unitatile de invatamant din judetul Constanta, informeaza…

- Regulamentul de activitate a Comisiei de evaluare a performanțelor procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo a fost modificat in cadrul ședinței din 25 ianuarie a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) . Necesitatea de modificare a regulamentului a parvenit din motiv ca reglementarile care…

- Exista sau nu cazuri de infectare cu Omicron in Alba: Teste trimise pentru secvențiere la Mureș Exista sau nu cazuri de infectare cu Omicron in Alba: Teste trimise pentru secvențiere la Mureș Pana la acest moment in județul Alba nu a fost detectat nici un caz de infectare cu tulpina noua de Covid-19,…

- Cu sistemul de propulsie electric si gama vasta de echipamente digitale, BMW iX reprezinta o noua era in mobilitatea individuala. In plus, functioneaza la cel mai inalt nivel de siguranta. Acest lucru este apreciat de specialistii Programului European de Evaluare a Automobilelor Noi (Euro NCAP) -…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, la Antena 3, ca nu se va renunta la impunerea certificatului verde in Romania. Intrebat daca certificatul verde va fi obligatoriu pentru a merge la serviciu...

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galați au decis de asemenea exhumarea trupului unui barbat de 46 de ani, care a murit in condiții suspecte, scrie Viața libera.Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galați au decis exhumarea cadavrelor a doi pacienți care și-au pierdut viața,…