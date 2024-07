Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani vor evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, pe 30 iulie, la box, canotaj, gimnastica artistica, inot, polo, tenis de masa si triatlon. MARTI 30 IULIE (ora Romaniei) Box 18:22 categoria 54 kg feminin – optimi: Lacramioara Perijoc – Enkhjargal Munguntsetseg (Mongolia) Canotaj 11:10 simplu…

- Sportivii romani vor evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, pe 30 iulie, la box, canotaj, gimnastica artistica, inot, polo, tenis, tenis de masa si triatlon. Echipa feminina de gimnastica va concura in finala, iar David Popovici incearca sa caștige inca o medalie pentru Romania la 100 m liber, scrie…

- Sportivii romani vor evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, pe 30 iulie, la box, canotaj, gimnastica artistica, inot, polo, tenis, tenis de masa si triatlon. Echipa feminina de gimnastica va concura in...

- David Popovici va lua startul in a doua proba a sa, dupa triumful emoționant și dramatic de la 200 m liber, iar la canotaj se decid alte calificari in finale. Bornele zilei a patra de concurs de la Paris pentru romani sunt: - La puține ore dupa ce a cucerit titlul olimpic la 200 m liber, devenind primul…

- Sportivii romani vor participa luni la competiții de canotaj, tenis de masa, tenis, inot și ciclism la Jocurile Olimpice de la Paris. Prima medalie ar putea fi de aur, deseara, in urma finalei la inot 200 m liber in care concureaza David Popovici. Iata programul zilei, prezentat de Comitetul Olimpic…

- David Popovici lupta pentru aurul olimpic, luni seara, la La Defense Arena, din Paris. Finala probei de 200 metri liber este programata de la ora 21.40, iar campionul nostru s-a calificat cu primul timp si va pleca de pe culoarul favoritului, 4! Iata programul sportivilor romani de luni! 11:00 Tenis…

- Sportivii romani vor evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, pe 29 iulie, la canotaj, mountain bike, inot, tenis si tenis de masa, relateaza agerpres. LUNI 29 IULIE (ora Romaniei) Canotaj

- A doua zi a Jocurilor Olimpice de la Paris aduce noi sportivi romani in acțiune, evenimentul zilei fiind debutul lui David Popovici in La Defense... The post Programul romanilor de duminica, la Jocurile Olimpice: David Popovici, primele brațe in apa pariziana la 200 m liber appeared first on Special…