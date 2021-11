Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 25-30 octombrie, intervalul orar 7.30 – 16.00, SOMA va colecta deșeurile reziduale, atat din mediul urban, cat și din mediul rural, din zonele prezentate in programul de mai jos. Programul dupa care se colecteaza deșeurile in mediul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ASAP Romania (Armata Selectarii Atente a Plasticului), programul de responsabilitate sociala inițiat de Fundația The Institute și susținut de Lidl Romania, care urmarește sa genereze schimbare in comportamentul adolescenților fața de plastic, se extinde in cursul anului școlar 2021-2022, de la 10 orașe,…

- In saptamana 11-16 octombrie, intervalul orar 08 – 16, SOMA va colecta deșeurile reziduale, atat din mediul urban, cat și din mediul rural, din zonele prezentate in programul de mai jos. Programul dupa care se colecteaza deșeurile in mediul rural,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Saptamanal, va prezentam programul de colectare a deșeurilor din municipiul Bacau și cele 22 de comune limitrofe. Așadar, in saptamana 27 septembrie -02 octombrie, intervalul orar 08 – 16, se vor aduna deșeurile menajere din municipiul Bacau... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In saptamana 20-25 septembrie, intervalul orar 08 – 16, SOMA va colecta deșeurile reziduale și reciclabile, atat din mediul urban, cat și din mediul rural, din zonele prezentate in programul de mai jos. Așa cum bine știți, in municipiul Bacau,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Saptamanal, SOMA Bacau va prezinta graficul general de colectare a deșeurilor reciclabile și reziduale din zona rurala (22 de comune). O data pe luna se ridica deșeurile reciclabile, din fiecare comuna, iar saptamanal se strang deșeurile reziduale,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Programul SOMA, de colectare a deșeurilor in zona rurala din județul Bacau, este valabil incepand cu data de 09 august pana pe 31 decembrie 2021. Deșeurile reziduale se colecteaza saptamanal, iar cele reciclabile o data pe luna. Pentru o mai buna... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In saptamana 16-21 august, intervalul orar 08 – 16, SOMA va colecta deșeurile reziduale din pubelele negre de 120 litri, atat din mediul urban, cat și din mediul urban. Pentru o mai buna gestionare a colectarii deșeurilor, SOMA va prezenta... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.