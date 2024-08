Programul și rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice – azi, 1 august. Patru finale la canotaj Sportivii romani concureaza in probele de canotaj, yachting, gimnastica artistica și polo pe apa, astazi, 1 august, in a șasea zi de competiții de la Jocurile Olimpice 2024.Canotoarele Simona Radis si Ancuta Bodnar, medaliate cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, lupta pentru a-și pastra titlul in finala probei de dublu vasle.Iata, mai jos, programul de astazi al sportivilor romani:Canotaj (Baza nautica Vaires sur Marne)Simplu vasle masculin – Semifinale: Mihai Chiruta – ora 10:50Opt plus unu masculin - recalificari: Mihaita Tiganescu, Laurentiu Danciu, Bogdan Baitoc, Constantin Adam,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

