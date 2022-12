Stiri pe aceeasi tema

- 23 decembrie – vineri (Zi de post și ajun) Ora 8: Orele imparatești Ora 17: Vecernia 24 decembrie – sambata (Ajunul Sarbatorii) Ora 17: Vecernia cu Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur (Pr. Florin) 25 decembrie – DUMINICA Nașterea dupa trup a Domnului Isus Hristos Ora 10: Liturghia Sf. Vasile cel Mare (Pr.…

- Cu binecuvantarea Preasfinției Sale Vasile Bizau, Episcopia greco-catolica de Maramureș va invita sa luați parte la Concertul eparhial de colinde, care va avea loc joi, 22 decembrie 2022, de la ora 18:00, la biserica „Sfanta Cruce” (bd. Independentei) din Baia Mare. Vor concerta: Corul Școlii „Ep. Dr.…

- Luni, 21 noiembrie, de sarbatoarea Intrarii Maicii Domnului in Biserica, absolventul de Teologie Iusco Ovidiu a fost hirotonit Diacon, la biserica „Sfanta Maria” din Baia Mare, prin punerea mainilor Preasfințitului Vasile Bizau. La eveniment au participat pr. protopop Iusco Vasile (tatal noului hirotonit),…

- In Eparhia Greco-Catolica de Maramureș se pregatesc o serie de evenimente care se vor desfașura la Baia Mare și la Satu Mare, cu ocazia Centenarului Parintelui dr. Vasile Lucaciu, care a trecut la Domnul pe data de 29 noiembrie 1922. Evenimentele se vor desfașura dupa urmatorul program: Duminica, 27…

- Dupa 24 de ani de slujire in parohia Baița de Sub Codru, parintele Costin Gheorghe și-a luat ramas bun de la comunitatea pe care a pastorit-o incepand cu anul 1998. Evenimentul a fost marcat duminica, 6 noiembrie, prin Sfanta Liturghie celebrata de Preasfinția Sa Vasile Bizau și concelebrata de parintele…

- An de an, la data de 1 noiembrie se sarbatoreste Ziua Mortilor sau Luminatia, cum mai este cunoscuta in popor. Creștinii curata si primenesc mormintele celor apropiați. Preotii ortodocsi vor oficia slujba de pomenire a mortilor si la cimitirul central de pe strada Cimitirului de la ora 14.00. La cimitirul…

- „Aceasta sarbatoare, Acoperamantul Maicii Domnului ne trimite cu gandul, cu inima și cu toata ființa noastra inspre cinstirea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu și incredințarea noastra, a fiecaruia, ca suntem fiii Ei”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizau in parohia Livada, unde a celebrat Sfanta…