Prefectura Timiș anunța ca programul de lucru cu publicul al Serviciului de Inmatriculari, pentru perioada urmatoare, va ramane in intervalul orar 08:00 – 15:30. Miercuri, 30 iunie, se vor prelua dosarele de inmatriculare pentru programarile din data de 23 iunie, iar joi, 1 iulie, pentru programarile din 24 iunie. Se va pastra ora rezervarii inițiale, […] Articolul Programul Serviciului Inmatriculari din Timișoara, in continuare afectat de ancheta de corupție. Care este programul in perioada urmatoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .