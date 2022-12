Programul serviciilor care eliberează permise de conducere, paşapoarte şi cărţi de identitate de Sărbători Serviciile publice comunitare care elibereaza permise de conducere, pasapoarte si carti de identitate vor avea program normal de lucru cu publicul pe 23 si 30 decembrie si nu vor functiona pe 26 decembrie 2022 si pe 2 ianuarie 2023, care sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. „In functie de numarul solicitarilor si de volumul de lucru, in anumite judete, programul serviciilor publice comunitare poate suferi modificari, sens in care va recomandam sa urmariti paginile de internet ale serviciului public comunitar din judetul care va intereseaza. Este important de mentionat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

