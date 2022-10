Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinajul de Sfanta Parascheva de la Iași este un eveniment așteptat de credincioșii din intreaga țara. In 2022, reprezentnații Mitropoliei din Iași au anunțat ca racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasa din catedrala cu o saptamana mai devreme fața de ziua de prazmuire, 14 octombrie.

- Daca aveti drum spre Bacau, Suceava etc, inarmati-va cu multa rabdare. Daca blocajul din Podu Iloaie era parte integranta din traficul din zona, din cauza disparitiei unei benzi de circulat, acuma mai aveti un blocaj de suportat. De aceasta data este vorba de intrarea in Letcani dinspre Iasi. "Trafic…

- Rebecca Diaconescu (16 ani) și Aissia Prisecariu (14 ani) vor inota azi in seriile probei de 50m spate ale Campionatului Mondial de juniori de la Lima (Peru). Rebecca Diaconescu și Aissia Prisecariu vor intra in bazin la ora 17:38 (ora Romaniei). Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe platforma…

- Astazi, in cea de-a doua zi a evenimentului cultural-artistic „Zilele Orașului Campeni”, vor avea loc targuri pentru meșteri populari, ateliere creative pentru copii, o expoziție foto-documentara despre Craișorul Munților, vor fi premiați sportivii care au adus cinste orașului, care va include și o…

- Astazi, 26 august 2022, se deschid oficial, de la ora 17:00, Zilele Orașului Campeni. Vor fi 3 zile de distracție, cu surprize atat pentru cei mari cat și pentru cei mici: concursuri, spectacole, ateliere creative, jocuri pentru copii, targul meșterilor populari, expoziție foto documentara etc. In programul…

- Alba Iulia Music and Film Festival, PROGRAMUL zilei de sambata: Atelier pentru copii, statui vivante și documentarul Regele Mihai Cea de-a 10-a ediție a Alba Iulia Music & Film Festival transforma in acest weekend Cetatea Alba Carolina intr-o destinație de neratat. Programul zilei de sambata cuprinde…

- Zilele Sebeșului 2022, PROGRAMUL zilei de vineri: Deschiderea oficiala și primele spectacole in Parcul Arini dedicate copiilor Zilele Municipiului Sebeș se deschid oficial vineri, 19 august. Locuitorii din municipiu și turiștii sunt invitați sa participe in weekend la sarbatoarea verii, un festival…

- LPF a schimbat ziua de disputare a derby-ului FCSB - FCU Craiova. Programat inițial luni, meciul se va disputa duminica, de la 22:30. Motivul? Roș-albaștrii vor evolua miercuri seara, de la 21:30, in turul III al Conference League, pe terenul slovacilor de la Dunajska Streda. Gigi Becali anunțase inca…