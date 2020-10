Programul „Şcoală după şcoală”, afectat de pandemie Scolile gimnaziale din Craiova nu mai sustin derularea programului „Scoala dupa Scoala”, iar in judet acest program functioneaza deocamdata doar la unitatile care au in derulare proiecte pe fonduri europene. In rest, managerii spun ca se mai gandesc asupra posibilitatii de a oferi programul „Scoala dupa Scoala”. Totul depinde si de cum va evolua situatia epidemiologica. Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a dat aviz pentru 15 unitati scolare din Craiova si judet ca in acest an scolar sa implementeze programul „Scoala dupa Scoala”, dar a renuntat repede la el din cauza problemelor aparute din lipsa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua județe din Oltenia, Dolj și Gorj, au in continuare mari probleme generate de numarul mare de persoane infectate in ultima vreme cu Coronavirus. In 7 localitați din județul Dolj, inclusiv in municipiul Craiova, s-a dispus inchiderea restaurantelor, barurilor și salilor de joc in urma creșterii alarmante…

- Scolile din Craiova inregistreaza zilnic noi cazuri de imbolnaviri de Covid 19. Sunt 10 elevi confirmati si patru cadre didactice. La elevi noile imbolnaviri au aparut doar in unitati scolare din Craiova. Un liceu din Craiova a suspendat toate activitatile fata in fata pana la finalul saptamanii, iar…

- Cristian Dumitriu este un colecționar care a adunat obiecte diverse din școlile noastre și le-a prezentat intr-un dialog cu site-ul de educație Școala 9.E o placuța neagra, zgariata, cu rama de lemn vechi. „E o tableta de ardezie, se scria pe ea cu tibișir, un fel de minicreta subțirica”, explica colecționarul…

- In judetul Dolj aproape zilnic sunt confirmate noi cazuri de Covid 19, atat in randul elevilor cat si al cadrelor didcatice. Unitatile scolare trec rand pe rand clasele din scenariul verde sau galben in cel rosu. Acest fapt presupune ca elevii ar trebui sa invete on-line. In mediul rural insa teoria…

- 7 elevi si 5 profesori din Dolj au fost confirmati cu coronavirus de la inceputul anului scolar in Dolj. Datele au fost transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj la o solicitare GdS, in urma informatiei ca doi elevi ai Scolii nr. 24 au fost confirmati cu coronavirus dupa ce au fost prezenti…

- Scolile din Craiova sunt in zona verde. Teoretic, toti elevii ar trebui sa fie in clase, dar practic nu se poate adopta acest scenariu daca sunt efective mari. Managerii spun ca nu au spatiu pentru a asigura distanta fizica de un metru la efective de peste 30 de elevi. In aceste conditii, in multe situatii,…

- Maria Popescu este una dintre candidatele de 10 la concursul de titularizare, sustinut in Dolj, pentru educatoare. Candidata de 10 a parasit de curand bancile scolii. A absolvit in vara acestui an studiile liceale, la profil pedagogic, la Colegiul National „Stefan Velovan” din Craiova. A absolvit liceul…

- Premierul Ludovic Orban a facut azi o serie de precizari legat de cum se va desfasura scoala in conditiile actualei epidemii de coronavirus.In contextul deschiderii scolilor de la data de 14 septembrie, prim ministrul a precizat ca, in cazul in care se despiteaza cazuri de Covid in anumite unitati de…