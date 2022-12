Stiri pe aceeasi tema

- Programul Sanatate 2021 – 2027 (PS), aprobat la sfarsitul lunii noiembrie de Comisia Europeana, dispune de o alocare totala de valoare de 5,8 miliarde de euro ce cuprinde finantare FSE+ si FEDR, precum si o componenta de imprumut de 2 miliarde de euro, realizat prin intermediul Bancii Europene de Investitii.…

- In 2019, șefa anticorupție din Romania, Laura Codruța Kovesi, a devenit primul procuror anticorupție din Uniunea Europeana. Decizia venea dupa ce țarile UE au schimbat direcția și au sprijinit-o. Sprijinul acordat acesteia venea in ciuda opoziției de la București. Acum, ca urmare a situației de criza…

- Romania nu a reușit nici dupa doi ani de zile de la procedurile de achiziție ale vaccinurilor anti-Covid 19 sa rezolve contractele paguboase, ba mai mult statul roman cumpara in continuare vaccinuri, deși romanii au fost codașii UE la imunizare, iar de cealalta parte, bolnavii de cancer sau copiii cu…

- „Romania este incantata sa contribuie cu expertiza si cunostintele sale acumulate in sectorul aerospatial, inclusiv prin competentele speciale in IT&C, inteligenta artificiala si stiinte exacte. Investitiile in spatiu implica inovare si productivitate, locuri de munca bine platite, educatie, viziune…

- ”Parlamentul Romaniei prin comisiile de buget finante, sau o comisie speciala de ancheta, cheama MF-PSD pentru a da explicatii referitoare la activitatea financiara in anul 2022. In 2022 MF-PSD a platit o dobanda medie de 7.2% pentru imprumuturi (ieri MF-PSD a platit o dobanda de 9.35%!!!). In 2021…

- Parchetul European (EPPO) confirma ca are o ancheta in curs de desfașurare privind achiziționarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat al instituției. Aceasta confirmare excepționala vine ca urmare a interesului public extrem de ridicat. In aceasta etapa, nu vor fi…

- ”Depozitele de gaz din Romania au depasit, azi, cota de umplere de 90 la suta. Avem cu 477 milioane de metri cubi de gaz depozitatti deja in plus fata de anul trecut, adica 2,774 miliarde mc din capacitatea totala de stocare de 3,07 miliarde”, spune premierul pe Facebook. Potrivit sefului Executivului,…

- ”Consiliul de Administratie (CA) al FMI a incheiat primele examinari in cadrul acordurilor” de ajutorare, aprobate in decembrie si suplimentate in aprilie, anunta intr-un comunicat institutia. Aceasta unda verde ofera acces Republicii Moldova la drepturi de tragere speciale (unitatea de cont a FMI,…