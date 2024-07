Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici va lua startul in a doua proba a sa, dupa triumful emoționant și dramatic de la 200 m liber, iar la canotaj se decid alte calificari in finale. Bornele zilei a patra de concurs de la Paris pentru romani sunt: - La puține ore dupa ce a cucerit titlul olimpic la 200 m liber, devenind primul…

- David Popovici a facut declarații dupa ce a caștigat, luni seara, medalia de aur la proba de 200 metri liber de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.„E un vis implinit. Ma bucur foarte tare. Sper sa nu incep sa plang. Ma bucur ca acum cinci minute am scris istorie", a declarat Popovici la finalul cursei…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat, duminica, in finala probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 53/100, potrivit Agerpres. Popovici (19 ani), dublu campion mondial si cvadruplu campion european, reusise anterior si…

- David Popovici lupta pentru aurul olimpic, luni seara, la La Defense Arena, din Paris. Finala probei de 200 metri liber este programata de la ora 21.40, iar campionul nostru s-a calificat cu primul timp si va pleca de pe culoarul favoritului, 4! Iata programul sportivilor romani de luni! 11:00 Tenis…

- Inotatorul roman David Popovici s-a declarat multumit ca s-a calificat in finala la 200 metri liber cu cel mai bun timp din semifinale, duminica, la Jocurile Olimpice de la Paris. „Sunt foarte multumit, pentru ca singurul obiectiv pe care il aveam de indeplinit astazi era sa ma calific pentru urmatoarea…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat, duminica, in finala probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 53/100. Popovici (19 ani), dublu campion mondial si cvadruplu campion european, reusise anterior si cel mai bun timp din…

- Ziua a treia de concurs de la Jocurile Olimpice de la Paris are un reper fierbinte: finala de la 200 m liber, in care David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp. Bornele zilei a treia de concurs de la Paris pentru romani sunt: - Finala la 200 m liber masculin, cu David Popovici urmand sa inoate…

- David Popovici a obținut cel mai bun timp din seriile de la 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice și s-a calificat in semifinale. Inotatorul roman a fost cel mai rapid fara sa forțeze și s-a impus fara emoții in fața rivalilor de la Paris. David a evoluat in seria 4 de calificare (n.r ultima),…