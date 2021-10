Stiri pe aceeasi tema

- Jorge Sampaoli (61 de ani), antrenorul celor de la Marseille, susține ca formația lui ar fi trebuit sa caștige la „masa verde” meciul cu Galatasaray, din grupele Europa League. Pe teren, partida s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. In minutul 38 al partidei de pe Stade Velodrome, ultrașii turci au…

- In afara de duelul CFR Cluj - Randers, echipele a 8 romani evolueaza in aceasta seara in Europa League și in Conference League. Cele mai interesante dueluri sunt Sparta Praga - Rangers, cu cate un „tricolor” de fiecare parte, și meciul jucat de Moruțan și Cicaldau (Galatasaray), in deplasare la Marseille.…

- UEFA a anunțat programul grupelor din Conference League, CFR Cluj facând parte din Grupa D. Campioana României va debuta în deplasare contra celor de la Jablonec. Dan Petrescu, primele declarații în calitate de antrenor la CFR Cluj CFR Cluj, programul Grupe D din…

- CFR Cluj și-a aflat programul din Grupa D a grupelor din Conference League. CFR Cluj, campioana Romaniei, a fost repartizata in grupa D, alaturi de AZ Alkmaar, Jablonec și Randers. Astfel, CFR va debuta in noua competiție europeana in deplasare la Jablonec, pe 16 septembrie. Apoi, clujenii vor primi…

- Dan Petrescu (53 de ani), noul antrenor al lui CFR Cluj, a analizat in stilu-i caracteristic grupa campioanei Romaniei din Conference League. CFR Cluj, campioana Romaniei, a fost repartizata in grupa D, alaturi de AZ Alkmaar, Jablonec și Randers. „Inca nu am analizat foarte bine echipele din Conference,…

- Dupa eliminarea din Champions League și Europa League, campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, va continua in Conference League, competiția nou-inființata de UEFA. Gruparea din Gruia a fost repartizata in grupa D, alaturi de formațiile AZ Alkmaar (Olanda), FK Jablonec (Cehia) și Randers FK (Danemarca).…

- CFR Cluj a fost repartizata în grupa D, în urma tragerii la sorți a Conference League, organizata vineri la Instanbul. Campioana României va înfrunta AZ Alkmaar, Jablonec și Randers.

- CFR Cluj a fost invinsa categoric de Steaua Roșie Belgrad, scor 0-4, in prima manșa a play-off-ului Europa League. Daca nu va avea loc o minune in returul din Gruia, campioana Romaniei va evolua in grupele ediției inaugurale din UEFA Conference League. Returul dintre CFR Cluj și Steaua Roșie Belgrad…