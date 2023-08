Programul RETIM pentru ziua de 15 august Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Timiș asupra programului de lucru valabil in data de 15 august 2023. Colectarea de deseuri Activitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din județul Timiș in care opereaza compania RETIM se va desfasura la fel ca intr-o zi obisnuita. Astfel, daca marți, 15 august 2023 exista colectari programate, acestea se […] The post Programul RETIM pentru ziua de 15 august appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

