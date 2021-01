Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu iși cere scuze pentru o eroare care a aparut in hotararea Comitetului Municipiului București pentru Situatii de Urgența prin care s-a permis redeschiderea restaurantelor incepand de luni. Pana saptamana trecuta restaurantele și cafenelele din București aflate in…

- Prefectura București a anunțat marți ca in decizia Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgența din 22 ianuarie a aparut dintr-o eroare ca restaurantele pot fi deschise intre orele 6.00 și 21.00, deși intervalul prevazut de HG este 6.00-23.00. „Instituția Prefectului – Municipiul București…

- In urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj din data de 11 ianuarie 2021, coordonata de prefectul Marcel Virgil Țurcaș, a fost adoptata Hotararea nr. 2, prin care a fost actualizata lista localitaților din județul Salaj, in care se impun masuri de restricționare.…

- INFORMARE DE PRESA Instituția Prefectului –Județul Valcea informeaza ca incepand de maine, 29.12.2020, ora 00:00, in tot județul va fi permisa reluarea activitații restaurantelor și cafenelelor situate la interior, in limita a 30% din capacitatea spațiului și in intervalul orar 06:00 – 23:00. Hotararea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a adoptat, duminica, o hotarare prin care incepand cu 16 noiembrie, ora 00,00, timp de 14 zile, activitatea cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, restaurantelor si cafenelelor din interiorul cladirilor este interzisa…

- Ca și precedentele, este greu de crezut ca vor reuși sa limiteze ceva Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, pentru limitarea raspandirii pandemiei de COVID-19, ca de luni masca sa fie obligatorie pe tot teritoriul tarii, sa fie instituite restrictii de circulatie noaptea, cursurile…