Programul restaurantelor, prelungit cu 2 ore doar pentru nunți și botezuri Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca s-a aprobat in ședința de Guvern Hotararea CNSU nr. 36 din 02.06. 2021 privind prelungirea programului restaurantelor. „La propunerea CNSU, a fost aprobat in ședința de Guvern ca evenimentele private, de tipul nunților, botezurilor etc. sa poata fi desfașurate in restaurant pana la ora 2.00, prelungindu-se astfel programul restaurnatelor, doar pentru evenimente private cu doua ore”, a precizat premierul. Astfel, prin aceasta hotarare, s-a prelungit programul restaurantelor, doar pentru evenimente private, cu doua ore. „Un lucru foarte bun, o veste foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

