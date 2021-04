Stiri pe aceeasi tema

- "In sedinta de Guvern din aceasta saptamana vom prezenta bugetul AFM (Administratia Fondului pentru Mediu, n.r.). Se va aproba acest buget miercuri, astfel incat sa putem lansa cat mai repede programele "Rabla Clasic", "Rabla Plus" si "Rabla pentru electrocasnice". Am dublat bugetul pentru "Rabla Plus"…

- Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat in sedinta de Guvern de miercuri si este vorba despre zile in ceea ce priveste lansarea programului "Rabla" din acest an, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. "In sedinta de Guvern din aceasta…

- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a fost publicat spre consultare publica pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. "Programele AFM vor avea anul acesta…

- Prima de casare acordata in Programul "Rabla Clasic" creste, in 2021, de la 6.500 de lei de la 7.500 de lei, iar bugetul pentru Programul "Rabla Plus" se va dubla, pana la 400 de milioane de lei, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. Ministrul…

- Prima de casare acordata in Programul "Rabla Clasic" creste, in 2021, de la 6.500 de lei de la 7.500 de lei, iar bugetul pentru Programul "Rabla Plus" se va dubla, pana la 400 de milioane de lei, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.…

- Prima de casare acordata in Programul “Rabla Clasic” creste, in 2021, iar bugetul pentru Programul “Rabla Plus” se va dubla, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anunțat noile condiții…

- Prima de casare acordata in Programul "Rabla Clasic" creste, in 2021, de la 6.500 de lei de la 7.500 de lei, iar bugetul pentru Programul "Rabla Plus" se va dubla, pana la 400 de milioane de lei, a anuntat, azi, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. Oficialul…

- "Programul "Rabla pentru electrocasnice" va continua in acest an si va avea un buget de 75 de milioane de lei, cel mai mare de pana acum, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. "Programul "Rabla pentru electrocasnice" va continua…