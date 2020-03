Programul Rabla Plus incepe astazi. Are cel mai mare buget de pana acum si poti cumpara si motociclete

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor demareaza astazi, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), programul Rabla PLUS. Astfel, persoanele care doresc sa achiziționeze o mașina full electric sau electric hibrid plug-in, se pot adresa dealer-ilor validați incepand cu ora 13:00. Totodata, pentru…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), a anuntat ca, marti, demareaza programul Rabla Clasic, care anul acesta are cel mai mare buget din intreaga sa existenta, 405 milioane de lei, precum si cel mai mare numar de beneficiari din ultimii 15 ani, in…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), a anuntat ca marti demareaza programul Rabla Clasic, care anul acesta are cel mai mare buget din intreaga sa existența, 405 milioane de lei, precum si cel mai mare numar de beneficiari din ultimii 15 ani, in…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat vineri, la Craiova, ca programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la Ford, iar pentru anul 2020 Guvernul Romaniei si-a asumat sa aloce cea mai mare suma de pana acum atat pentru programul Rabla clasic, cat si pentru…

- DECIZIE… In urma cu cateva zile, o delegatie formata din primari de comune, membri ai Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), a participat la intalnirea cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. Subiectul principal al intalnirii a fost programul de impadurire propus de Ministerul Mediului,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii celor trei municipii care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Concluziile…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, susține ca in primavara acestui an, in cadrul Lunii Padurii, va demara cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania, iar una dintre acțiuni vizeaza plantarea de pomi pe terenurile degradate in vederea protejarii solului, conform Mediafax. „Programul…

- Programul "Rabla Clasic" va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Programul 'Rabla' este cel mai vechi program pe care il deruleaza Administratia Fondului pentru Mediu. Acesta este si cel mai…