Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor demareaza astazi, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), programul Rabla PLUS. Astfel, persoanele care doresc sa achiziționeze o mașina full electric sau electric hibrid plug-in, se pot adresa dealer-ilor validați incepand cu ora 13:00. Totodata, pentru…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), demareaza programul Rabla Clasic. Incepand de marți, 17 martie 2020, de la ora 13:00, oricine dorește sa achiziționeze o mașina puțin poluanta, poate sa se adreseze unuia dintre dealerii autorizați. Programul vine…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), a anuntat ca, marti, demareaza programul Rabla Clasic, care anul acesta are cel mai mare buget din intreaga sa existenta, 405 milioane de lei, precum si cel mai mare numar de beneficiari din ultimii 15 ani, in…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), demareaza programul Rabla Clasic. Incepand de marți, 17 martie 2020, de la ora 13:00, oricine dorește sa achiziționeze o mașina puțin poluanta, poate sa se adreseze unuia dintre dealerii autorizați. Programul vine…

- 1.500.000 de puieți vor fi plantați in urmatorii trei ani in campania ”Romania planteaza pentru maine Campania se desfașoara in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și șase ONG-uri de mediu ”Romania planteaza pentru maine” susține trei obiective din Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare…

- Sesiunea de validare a producatorilor sau dealerilor din cadrul programelor Rabla și Rabla Plus va fi lansata in perioada 2 – 6 martie 2020, informeaza Administrația Fondului pentru Mediu, conform Mediafax.Administrația Fondului pentru Mediu vrea sa lanseze cele doua linii de finanțare in…

- Cand incepe Programul Rabla 2020. Ministrul Mediului spune ca va aloca cea mai mare suma de pana acum pentru eliminarea mașinilor poluante Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat ca programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la fabrica Ford. Potrivit ministrului,…

- Programul "Rabla Clasic" va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000, a declarat, luni, la Digi 24, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Programul 'Rabla' este cel mai vechi program pe care il deruleaza Administratia Fondului pentru…