Stiri pe aceeasi tema

- Debutul programului Rabla pentru electrocasnice a inregistrat un real succes. Bugetul etapei 1, in care s-au acordat 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, s-a epuizat in mai puțin de 24 de ore, potrivit Ministerului Mediului. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400…

- Debutul programului Rabla pentru electrocasnice a inregistrat un real succes. Bugetul etapei 1, in care s-au acordat 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, s-a epuizat in mai puțin de 24 de ore, potrivit Ministerului Mediului.

- Peste 33.000 de vouchere au fost emise astazi in prima etapa a programului "Rabla pentru electrocasnice" in prima ora de la debutul sesiunii din acest an. Dupa cum precizeaza Ministerul Mediului pe o retea de socializare, jumatate din bugetul de 30 de milioane de lei alocata acestei prime etape a fost…

- Peste 155.000 de persoane s-au inscris in Programul Rabla pentru electrocasnice, iar incepand de azi acestia vor putea sa-si rezerve voucherele pentru primele trei categorii de produse, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. „Sunt peste 155.000 de persoane care s-au inscris…

- Administrația Fondului pentru Mediu anunța deschiderea perioadei de inscriere a persoanelor fizice in cadrul Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic incepand cu 14 mai 2021, ora 10:00. Bugetul…

- Programul Rabla pentru electrocasnice – ratat anul trecut – va lua startul peste o saptamana, in data de 14 mai. Bugetul alocat este de 75 de milioane de lei, dar ministrul mediului, Tanczos Barna, spune ca in acest an, fiecare domeniu de electrocasnice va avea propriul buget. Masura a fost luata dupa…

- Programul Rabla pentru electrocasnice va avea un buget record de 75 milioane lei și va include echipamente precum mașini de spalat, frigidere, televizoare, laptop-uri și tablete, a anunțat marți ministrul Mediului. Nu au fost comunicate valorile voucherelor, însa în trecut au fost cuprinse…

- Programul Rabla pentru electrocasnice va fi reluat de la zero și va putea fi accesat din a doua jumatate a lunii aprilie. Anunțul a fost facut de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a spus ca, din cauza unor suspiciuni de fraudare a inscrierilor, programul Rabla pentru electrocasnice a fost…