Programul Rabla pentru electrocasnice ar trebui să înceapă în ultima săptămână din aprilie Programul Rabla pentru electrocasnice va avea un buget record de 75 milioane lei și va include echipamente precum mașini de spalat, frigidere, televizoare, laptop-uri și tablete, a anunțat marți ministrul Mediului. Nu au fost comunicate valorile voucherelor, însa în trecut au fost cuprinse între 200 și 500 lei. Programul ar trebui sa înceapa în ultima saptamâna din aprilie și sa aiba peste 50.000 de beneficiari.



&"Continuam programul Rabla pentru electrocasnice. Bugetul alocat este cel mai mare de pâna acum: 75 milioane lei. Aplicația informatica… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla pentru electrocasnice va avea un buget record de 75 milioane lei. Acesta va include echipamente precum mașini de spalat, frigidere, televizoare, laptopuri și tablete, a anunțat marți ministrul Mediului. Nu au fost comunicate valorile voucherelor, insa in trecut au fost cuprinse intre…

- Conform ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, programul Rabla pentru electrocasnice 2021 va incepe dupa a doua jumatate a lunii aprilie. Bugetul se pastreaza, reprezentțnd o valoare de 40 de milioane de lei, bani ce vor permite achzitia a peste 100.000 de device-uri, iar valoarea…

- Anunțul a fost facut de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna. Acesta mai spune ca, din cauza unor suspiciuni de fraudare a inscrierilor, programul Rabla pentru electrocasnice a fost sistat, in decembrie, chiar in prima zi de inscrieri: „Programul va fi practic reluat de la zero pentru ca nu s-a intamplat…

- Anunțul a fost facut de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna. Acesta mai spune ca, din cauza unor suspiciuni de fraudare a inscrierilor, programul Rabla pentru electrocasnice a fost sistat, in decembrie, chiar in prima zi de inscrieri: „Programul va fi practic reluat de la zero pentru ca nu s-a intamplat…

- Programul Rabla pentru electrocasnice va fi reluat de la zero și va putea fi accesat din a doua jumatate a lunii aprilie. Anunțul a fost facut de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a spus ca, din cauza unor suspiciuni de fraudare a inscrierilor, programul Rabla pentru electrocasnice a fost…

- Programul Rabla pentru electrocasnice va incepe in cursul ianuarie, dupa ce aplicatia informatica va fi remediata, iar bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat, a declarat, joi, noul ministru al Mediului, Tanczos Barna, potrivit Agerpres. El a preluat joi mandatul de la predecesorul…

- Programul Rabla pentru electrocasnice va incepe in cursul ianuarie, dupa ce aplicatia informatica va fi remediata, iar bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat, a declarat, joi, noul ministru al Mediului, Tanczos Barna. El a preluat joi mandatul de la predecesorul sau, Mircea…

- Programul Rabla pentru electrocasnice va incepe in ianuarie, dupa ce aplicația informatica va fi remediata, iar bugetul Administratiei Fondului pentru Mediuva fi aprobat, a declarat joi, 24 decembrie, noul ministru al Mediului, Tanczos Barna, informeaza Ziare.com.Tancoz Barna a preluat joi mandatul…