- Primaria Capitalei urmeaza sa acorde in perioada 2018-2019 un numar de 5.000 de eco-vouchere in valoare de 9.000 de lei fiecare, pentru achizitionarea de autovehicule cu nivel redus de emisii, in schimbul predarii spre casare a masinilor uzate, conform unui proiect care figureaza pe ordinea de zi a…

- Primaria Capitalei spune ca in luna mai au fost acordate stimulente in valoare de 28,5 milioane de lei pentru nou-nascuti, familii monoparentale, copii si adulti cu dizabilitati, iar suma totala acordata din 2017 si pana in prezent se ridica la 180,65 de milioane de lei, scrie News.ro.Citeste…

- Bucurestenii care vor sa-si cumpere o masina noua ar putea beneficia de o reducere de 2.400 de euro la achitionare, 12.400 de euro in cazul uneia electrice si 6.900 de euro pentru un vehicul hibrid plug-in, potrivit unui proiect aflat in dezbatere.

- Un proiect depus la Primaria Capitalei prevede acordarea unor vouchere in valoare de 1.000 de euro șoferilor bucureștenilor care sunt dispuși sa-și caseze automobilele vechi și sa cumpere un vehicul nou. Aceste tichete vor fi acordate in plus fața de prima de casare disponibila prin Programul Rabla.

- ​Bucurestenii care au primit vouchere de 500 de lei prin programul Primariei Capitalei ”Biciclisti in Bucuresti” nu pot achizitiona cu acestea trotinete obisnuite, ci doar trotinete electrice, care sunt de cateva ori mai scumpe. Astfel, prin acest program se pot achizitiona doar biciclete, biciclete…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde femeilor insarcinate, incepand cu saptamana a 10-a de sarcina, de vouchere in valoare de 2.000 de lei pentru cheltuielile cu eventualele tratamente medicamentoase si analizele medicale necesare monitorizarii sarcinii, potrivit unui proiect de pe ordinea de zi CGMB.